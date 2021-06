NTB utenriks

Chauvin er kjent skyldig på alle tiltalepunkter i saken, hvorav det mest alvorlige er forsettlig drap.

Dommer Peter Cahill avviste begjæringen noen timer før straffeutmålingen i saken fredag og slo fast at Chauvin ikke var blitt nektet en rettferdig rettssak.

Afroamerikanske George Floyd døde mens Chauvin presset kneet sitt mot halsen og nakken hans i over 9 minutter under en pågripelse i Minneapolis 25. mai i fjor. Floyd var mistenkt for å ha brukt en falsk dollarseddel.

