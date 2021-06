NGO: Nesten 2.000 venezuelanske flyktninger drept i Colombia på fem år

NTB utenriks

Ifølge den colombianske flyktningorganisasjonen Consultancy for Human Rights and Displacement (CODHES) blir stadig flere venezuelanske flyktninger drept i Colombia.

Mellom 2015 og 2020 ble minst 1.933 venezuelanske flyktninger drept i landet, noe som er 2,8 ganger høyere enn den nasjonale drapsraten.

I rapporten, som bygger på offisielle tall og klager, kom det fram at situasjonen mange venezuelanere befinner seg i, fører til at de ofte blir ofre for diskriminering, fremmedfrykt og stigmatisering i Colombia.

I den samme femårsperioden ble 2.319 venezuelanere, for det meste mindreårige jenter, utsatt for seksuelle overgrep i landet.

Spesialutsendingen til FNs høykommissær for flyktninger, Eduardo Stein, opplyser at mellom 1.600 og 2.000 mennesker nå forlater Venezuela daglig.

– De fleste drar først til Colombia, men halvparten fortsetter letingen etter gode arbeidsforhold i land som Ecuador, Peru, Chile og Argentina, sier Stein i et intervju med den amerikansk-venezuelanske fjernsynsstasjonen TVV.

Av de rundt 6 millioner menneskene som har flyktet fra Venezuela siden krisen begynte, har 1,8 millioner slått seg ned i Colombia.

(©NTB)