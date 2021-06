FN-byrå: Pandemien har fått flere til å bruke narkotika

NTB utenriks

FNs kontor for narkotikabekjempelse og kriminalitet (UNODC) frykter at pandemien også vil føre til at den ulovlige dyrkingen av opiumvalmuer og kokablader øker.

Den økende narkotikabruken knyttes til den økonomiske krisen som har kommet i kjølvannet av pandemien og mer arbeidsledighet verden over.

– Den nye rapporten viser at narkotikamarkedene har gjenopptatt operasjonene raskt etter at de først ble avbrutt i begynnelsen av pandemien i fjor, uttaler UNODC i forbindelse med publiseringen av byråets årsrapport torsdag.

