Etiopia erkjenner angrep mot marked i Tigray – minst 64 bekreftet drept

En oberst i det etiopiske forsvaret, Getnet Adane, erkjente onsdag at Etiopia sto bak angrepet i Togoga nordvest for storbyen Mekele. Men han avviste at det var rettet mot sivile. I stedet hevdet han at det rammet opprørere «i sivile klær».

Ifølge Mulu Atsbaha, som jobber som helserådgiver for de regionale myndighetene i Tigray, ble minst 64 mennesker drept i angrepet, som skjedde midt på dagen tirsdag mens mange var ute og handlet.

– Så langt er det 64 døde og 180 sårede i Togoga. Luftangrepet var i et markedsområde, så mange, mange mennesker ble såret, sier han.

Nektet tilgang

Det er blitt meldt at helsearbeidere ble nektet tilgang til ofrene.

– Mange mennesker ble såret, men de fikk ikke medisinsk hjelp fordi militæret sperret veien, sier legen Kinfe Redae til nyhetsbyrået AP.

Evakueringen av sårede pågikk fortsatt torsdag, ifølge Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Organisasjonen sier at transporten til storbyen Melkele er et spørsmål om liv eller død for de sårede.

Luftangrepet ble gjennomført samtidig som Tigray opplever noen av de hardeste kampene siden etiopiske regjeringsstyrker rykket inn i regionen for å slå ned de regionale lederne fra Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) i november.

De etiopiske styrkene får støtte fra blant annet eritreiske regjeringsstyrker.

Krever granskning

Både USA og FN krever en rask og uavhengig granskning.

– Vi fordømmer sterkt denne forkastelige handlingen, sier utenriksdepartementets talsmann Ned Price.

Han viser til at det er kommet troverdige meldinger om at helsepersonell ble nektet tilgang til ofrene.

– Å nekte ofre øyeblikkelig medisinsk hjelp er avskyelig og helt uakseptabelt, sier Price.

USA krever også at de som sto bak angrepet, stilles til ansvar, samt en øyeblikkelig våpenhvile, uhindret tilgang for hjelpearbeidere og beskyttelse for sivilbefolkningen.

– Over 50 drept

Overlevende og helsearbeidere har tidligere meldt at over 50 mennesker ble drept da markedsbyen Togoga ble rammet av to eksplosjoner.

– Jeg så med mine egne øyne 58 døde mennesker, sier Negash Araya (47), som anslår at om lag 200 andre ble såret.

En annen overlevende, Birhan Gebrehiwet (20), som jobbet på markedet da angrepet skjedde, sier hun er sikker på at angrepet kom fra luften.

Hjemmet hennes ligger rett ved markedet og ble ødelagt i eksplosjonen. Hun sier også at hun så mange døde og sårede.

– Fra luften

En mann som ble alvorlig såret, og som nå får behandling på et sykehus i Mekele, var vitne til to eksplosjoner, begge forårsaket av våpen avfyrt fra et fly, ifølge mannens slektninger.

Angrepet skjedde mens det i resten av Etiopia foregikk opptelling etter mandagens valg på ny nasjonalforsamling. Den sju måneder lange militære konflikten mellom regjeringen og Tigray-folkets frigjøringshær (TPLF) har ført til at ingen fikk stemme i Tigray.

TPLF var tidligere den dominerende politiske grupperingen i Etiopia, men etter å ha kommet på kant med statsminister Abiy Ahmed, forsterket de sin lokale maktbase i Tigray, der de har stor støtte ettersom de fleste innbyggerne tilhører Tigray-folket.

