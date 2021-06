CNN: Minst ni til sykehus etter bygningskollaps i Miami

NTB utenriks

Øyenvitner sier at de har hørt mennesker rope etter hjelp under bygningsrestene, og NBC News melder at en gutt er hentet ut av ruinene i live.

Det er iverksatt en stor utrykning med over 80 enheter til stedet, opplyser brannvesenet i fylket Miami-Dade på Twitter. Hundrevis av redningsarbeidere er på stedet, ifølge Miami Herald.

Flere personer skal være reddet ut via balkonger på den gjenværende delen av bygningen, som har rundt tolv etasjer.

Uklart antall beboere

Det er uklart hvor mange mennesker som bodde i bygningen, og hvor mange som befant seg i den da deler av den raste sammen ved 2-tiden natt til torsdag lokal tid.

Boligblokken ligger ved Collins Avenue, hovedgaten som går gjennom Miami Beach, ett av USAs mest populære turistmål.

Halvannen time etter at bygningen raste sammen, meldte lokale kilder at minst to ofre var brakt til sykehus. Drøyt to timer senere, melder CNN at ni personer er brakt til sykehus.

– Sjokkerende bilder

BNO News er blant dem som har lagt ut en video av ulykkesstedet på Twitter. Andre medier har også lagt ut bilder som viser en stor haug med murblokker og betong etter den sammenraste bygningen, mens deler av den står igjen.

Amerikanske medier beskriver bildene som sjokkerende.

Det er foreløpig ikke kommet bekreftede meldinger om at noen er skadd eller omkommet.

Bygningen som har rast sammen, ble bygget i 1981 og ligger rett nord for bygrensen i Miami Beach.

