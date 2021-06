64 personer bekreftet drept i angrep på marked i Tigray

NTB utenriks

– Så langt er det 64 døde og 180 sårede i Togoga. Luftangrepet var i et markedsområde, så mange, mange mennesker ble såret, sier Mulu Atsbaha onsdag.

Han er helserådsgiver for Tigrays regionale administrasjon.

Tidligere har helsearbeidere og øyenvitner meldt at over 50 mennesker ble drept og over 100 såret i luftangrepet i Togoga nord for Mekele. Flere av ofrene var barn.

En etiopisk oberst erkjente onsdag at regjeringsstyrkene sto bak angrepet, men han hevder at angrepet rammet opprørere kledd i sivile klær, og sier at det ikke var rettet mot sivile.

