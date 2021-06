51 ikke gjort rede for etter huskollapsen i Miami

NTB utenriks

Nødtjenestene i Miami kjemper mot klokka for å prøve å finne overlevende i ruinene. Minst én person er død og 51 personer er fortsatt ikke er gjort rede for, ifølge myndighetene.

Det er fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken og hvor mange som var i huset. Deler av bygningen står fortsatt igjen.

Brannvesenet opplyste tidligere at 35 var hentet ut av ruinene.

Huset var fra tidlig 80-tallet og hadde flere enn 130 leiligheter, ifølge lokale medier.

Ordfører Charles Burkett i Surfside, som ligger ved Miami Beach, varsler at dødstallet mest sannsynlig vil stige. Han sier at sjefen for bygningen har fortalt ham at den var «ganske full» da ulykken skjedde. Burkett viser til at bygningen er jevnet med jorden.

– Det er hjerteskjærende fordi det virker på meg som om det betyr at vi ikke vil lykkes så godt som vi hadde trodd, med å finne folk i live, sier han.