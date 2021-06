Teppefall for Hongkong-avis som utfordret Kina

NTB utenriks

– På grunn av omstendighetene som råder i Hongkong, vil Apple Daily opphøre i trykt form senest lørdag 26. juni 2021. Den digitale utgaven vil slutte å være tilgjengelig senest klokken 23.59 lørdag 26. juni, sier styret i en kort uttalelse onsdag.

Kort tid senere opplyste avisen at torsdagens utgave blir den siste

For en snau uke siden gikk myndighetene til aksjon mot avisen. Kontoer ble sperret, og flere ledere pågrepet med hjemmel i sikkerhetsloven som ble innført i fjor. Få dager senere ble også en lederskribent i avisen pågrepet.

To av lederne anklages for å ha oppfordret til internasjonale sanksjoner mot Kina og Hongkong. Aksjonen var første gang den omstridte loven ble brukt mot journalister for noe de hadde publisert. Apple Daily har vært tydelig i sitt forsvar av demokratiske rettigheter i Hongkong og har de siste årene kritisert både lokale og kinesiske myndigheter for å innskrenke disse rettighetene.

Uten tilgang til egne penger har avisen ikke vært i stand til å betale lønn eller dekke produksjonskostnadene. Styret varslet derfor nylig at den kommende lørdagsutgaven kunne bli den siste.

Norske presseledere bekymret

Leder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag er reagerer på det som skjer med Apple Daily.

– Arrestasjonene og kneblingen av et uavhengig, redaktørstyrt medium er et stort tilbakeslag for kampen om demokrati i Hongkong. Nyheten om at mediehuset nå stenges er dessverre ikke overraskende, men forsterker alvoret og gir grunn til bekymring for situasjonen, sier Tryggestad til NTB.

Også generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er bekymret for utviklingen i Hongkong.

– At Apple Daily må stenge på grunn av at myndighetenes har stengt tilgang til kontoene, er et helt tydelig tegn på knebling av pressen. Landet har på kort tid gått fra relativt fri presse til langt verre forhold. Det blir stadig vanskeligere å drive kritisk journalistikk, og det gjelder særlig maktkritikk mot myndighetene, sier hun.

Kopierer innholdet

Før meldingen fra styret begynte nettbrukere i Hongkong å laste ned innholdet fra Apple Daily for å sikre det i tilfelle nettavisen ble lagt ned, skriver Hong Kong Free Press.

Brukere på nettstedet Reddit har startet en kampanje for kopiere innholdet fra avisens nettside og Youtube-kanal.

Hongkong har lenge hatt en rik lokal og internasjonal medieflora, men de siste årene har pressefriheten fått betydelig verre kår. USA er et av flere vestlige land som har kritisert politiets aksjon mot Apple Daily og sier den undergraver pressefriheten og svekker Hongkongs rykte som et trygt sted å drive forretninger.

Strammer grepet

Den nasjonale sikkerhetsloven ble innført i Hongkong av myndighetene i Beijing, noe som utløste store protester i den delvis selvstyrte byen. Loven har forrang foran alle andre lover og skal hindre handlinger som kan splitte Kina og undergrave statsmakten, samt terrorhandlinger og annen oppførsel som truer nasjonal sikkerhet.

Brudd på sikkerhetsloven kan gi livstids fengsel, men foreslått normalstraff for mindre lovbrudd ligger på under tre år.

Også bedrifter og organisasjoner kan straffes. I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Hongkong, stilles til ansvar for handlinger begått utenfor byen.

Apple Dailys eier Jimmy Lai er blant dem som er dømt for deltakelse i protester som ikke var godkjent. Han soner for tiden en dom på 20 måneder i fengsel.

Nylig ble også valgloven i Hongkong endret, slik at regjeringen i Beijing får mer kontroll. Byens innbyggere får velge færre kandidater, mens flere kandidater skal velges av en overveiende Beijing-vennlig komité. Hongkongs direktorat for nasjonal sikkerhet får myndighet til å bakgrunnssjekke alle som stiller til valg, og en ny komité skal sikre at kandidatene er «patriotiske».

(©NTB)