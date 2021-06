Svensk støtteparti dropper forslag som felte Löfven

NTB utenriks

I et intervju med Dagens Nyheter sier partileder Annie Lööf at partiet ikke lenger vil kreve at forslaget blir gjennomført.

Forslaget var en del av den såkalte januaravtalen som ble inngått mellom den rødgrønne regjeringen og de to støttepartiene Liberalerna og Centerpartiet i januar 2019.

– Ettersom forslaget ikke lenger er på bordet, synes vi det er viktig at vi justerer januaravtalen for å få bedre balanse, sier Lööf.

Det var Centerpartiets krav om en liberalisering av leieprisene på nye boliger som førte til at det ble flertall for mistillit mot regjeringen i Riksdagen mandag.

Vänsterpartiet stemte ja ettersom det er sterkt imot en slik liberalisering. Partiet har vært en del av regjeringens parlamentariske grunnlag, men har ikke hatt politisk innflytelse.

Fornøyd Löfven

Löfven sier han er glad for Lööfs beskjed.

– Det er konstruktivt og en vei fremover. Det er viktig at flere partier nå handler for landets beste. Det er vi alltid klar til å gjøre, sier han til Dagens Nyheter.

Men tidligere onsdag opplyste kilder i Liberalerna, det andre støttepartiet, at det er uaktuelt for partiet å innlede et nytt budsjettsamarbeid med Löfvens regjering til høsten.

Liberalerna har avbrutt alt budsjettsamarbeid med den rødgrønne regjeringen og har ingen planer om å gjenoppta det, opplyste kildene til nyhetsbyrået TT.

Sveriges sosialdemokratiske finansminister Magdalena Andersson ville onsdag ikke bekrefte opplysningene.

– Det spørsmålet må Liberalerna svare på, sa hun på en pressekonferanse.

– Leter etter beste vei

– Akkurat nå budsjettsamarbeider vi jo ikke. Akkurat nå handler det om å forsøke å finne beste veien framover for Sverige og en ny regjering, sa hun videre.

Löfven har opptil en uke på seg på å gi beskjed om regjeringen går av slik at lederen for Riksdagen kan begynne arbeidet med å finne ut om det er grunnlag for en ny regjering. Alternativt kan Löfven skrive ut nyvalg. Valget må da holdes innen tre måneder.

Skrotet januar-avtalen

Liberalerna varslet rett etter mandagens mistillitsavstemning at det anser samarbeidsavtalen fra januar 2019 som avsluttet. Det vil i stedet satse på en borgerlig regjering.

Selv om mandatfordelingen er den samme som etter valget i 2018, kan Liberalernas kursendring innebære at det er parlamentarisk grunnlag for en ny borgerlig regjering, såframt de andre borgerlige partiene er villige til å samarbeide med Sverigedemokraterna.

Lööf sier på sin side at hun ønsker et bredt samarbeid i midten av svensk politikk og at det beste er å fortsette med januaravtalen. I bytte mot å droppe husleiekravet vil hun i stedet ha skattekutt på en rekke områder.

Hun sier også at hun håper Liberalerna vil fortsette samarbeidet med de rødgrønne. Selv vil hun verken samarbeide med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.

