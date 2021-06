Storbritannia avfeier russisk melding om varselskudd mot britisk skip

NTB utenriks

Meldingen om de angivelige varselsskuddene ble spredt av russiske nyhetsbyråer onsdag. Britiske myndigheter avviser dem helt.

– Ingen varselsskudd er rettet mot HMS Defender. Det britiske marinefartøyet seiler fredelig gjennom ukrainsk farvann i tråd med internasjonale regler, heter det i en Twitter-melding fra forsvarsdepartementet i London.

Meldingen er stikk i strid med hva russerne meldte tidligere på dagen.

– Russisk farvann

Forsvarsdepartementet i Moskva oppga da at det britiske skipet beveget seg 3 kilometer inn i det Russland anser som sitt territorialfarvann utenfor Krim-halvøya. Meldingen ble viderebrakt av nyhetsbyråene Ria og Interfax.

Et russisk kampfly skal ha sluppet fire bomber i sjøen nær den britiske jageren HMS Defender, mens et patruljeskip avfyrte et skudd for å få britene til å endre kurs, skriver Bloomberg.

– Jageren ble advart om at det ville bli brukt våpen om den krenket Den russiske føderasjonens grenser. De svarte ikke på advarselen, heter det fra Russlands forsvarsdepartement. De sier det britiske skipet endret kurs og forlot området etter at varselskuddene var avfyrt.

Innkalt på teppet

Det russiske forsvarsdepartementet har kalt inn den britiske militærattacheen ved ambassaden i Moskva, melder TV-stasjonen REN på Twitter.

Verken Storbritannia eller landets allierte anerkjenner Krim som russisk territorium. Halvøya ble annektert fra Ukraina i 2014.

Det britiske forsvarsdepartementet melder også at Russland later til å gjennomføre en skyteøvelse i Svartehavet, og at det er sendt et forhåndsvarsel om dette.

– Ingen skudd er rettet mot HMS Defender og vi kan ikke bekrefte påstanden om at det sluppet bomber ved skipet, fastslår departementet.

