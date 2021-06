Statue av Roosevelt fjernes utenfor USAs naturhistoriske museum

NTB utenriks

Bronsestatuen har stått ved inngangen til The American Museum of Natural History ved Central Park i New York siden 1940.

Den viser den tidligere presidenten på en hest med en mann fra den amerikanske urbefolkningen på den ene siden og en afrikaner på den andre.

I flere år har statuen blitt kritisert for å symbolisere underkastelse overfor kolonimakten og rasediskriminering.

Ifølge The New York Times vedtok en offentlig komité enstemmig å fjerne statusen mandag denne uken. Ifølge avisen skal den nå flyttes til en kulturinstitusjon som skal vies Roosevelts liv og politiske arv.

Vedtaket er gjort i The New York City Public Design Commission

Avisen ba onsdag om en kommentar fra museet, men har foreløpig ikke fått svar.

