Menneskerettsgruppe: Facebook sprer propaganda fra Myanmars kuppmakere

Én måned etter at Myanmars militære grep makten og fengslet landets folkevalgte ledere, ledet Facebooks algoritmer fortsatt brukerne til sider som hyllet kuppmakerne og forsvarte overgrepene deres, viser rapporten fra menneskerettsorganisasjonen Global Witness.

Dette til tross for at Facebook, som også eier Instagram, rett etter kuppet lovet å fjerne sider eid eller kontrollert av Myanmars militære.

– Dette viser nok en gang at Facebook er flinke til å komme med feiende flotte kunngjøringer, men dårlige til å sørge for at de blir fulgt opp, sier Sophie Zhang, en tidligere ansatt og varsler i Facebook.

– De har hatt år på seg til å bedre det de holder på med i Myanmar, men fortsatt svikter de, sier hun.

Facebook opplyser at de fortsetter å overvåke situasjonen i Myanmar løpende, og at de slår ned på alle poster, sider eller grupper med innhold som strider mot retningslinjene.

