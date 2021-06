Löfven kan ikke regne med støtte fra Liberalerna

NTB utenriks

Liberalerna har avbrutt alt budsjettsamarbeid med den rødgrønne regjeringen og har ingen planer om å gjenoppta det til høsten, melder TT onsdag og viser til kilder i partiet.

Liberalerna er ett av tre støttepartier som har sikret Löfvens mindretallsregjering parlamentarisk flertall. De to andre er Centerpartiet og Vänsterpartiet.

Finansminister Magdalena Andersson ville onsdag ikke bekrefte opplysningene.

– Det spørsmålet må Liberalerna svare på, sa hun på en pressekonferanse.

– Leter etter beste vei

– Akkurat nå budsjettsamarbeider vi jo ikke. Akkurat nå handler det om å forsøke å finne beste veien framover for Sverige og en ny regjering, sa hun videre.

Löfven har opptil en uke på seg på å gi beskjed om regjeringen går av slik at lederen for Riksdagen kan begynne arbeidet med å finne ut om det er grunnlag for en ny regjering eller om det må skrives ut nyvalg. Alternativt kan Löfven selv skrive ut nyvalg. Valget må da holdes innen tre måneder.

Skrotet januar-avtalen

Liberalerna varslet rett etter mandagens mistillitsavstemning at det anser samarbeidsavtalen fra januar 2019 mellom Liberalerna, Centerpartiet og regjeringen som avsluttet. Det vil i stedet satse på en borgerlig regjering.

Selv om mandatfordelingen er den samme som etter valget i 2018, kan Liberalernas kursendring innebære at det er parlamentarisk grunnlag for en ny borgerlig regjering, såframt de andre borgerlige partiene er villige til å samarbeide med Sverigedemokraterna.

