Flere titall drept i angrep mot marked i Tigray

To leger og en sykepleier i regionhovedstaden Mekele sier til nyhetsbyrået AP at de ikke kan bekrefte hvor mange som er døde. En av legene sier helsearbeidere på stedet har meldt om «over 80 døde sivile».

Av frykt for gjengjeldelse ønsker helsearbeiderne som uttaler seg, ikke å bli navngitt.

Sårede som behandles på sykehus i Mekele sier til helsepersonell at et fly slapp en bombe over markedet i Togoga. Blant de seks pasientene der er en toåring og en seksåring, forteller en sykepleier. En ambulanse med en såret baby ble hindret og holdt tilbake i to timer, og babyen døde på vei til sykehuset, sier sykepleieren.

En kolonne med ambulanser som forsøkte å nå Togoga, fikk tirsdag ettermiddag ordre fra soldater nær byen Tukul om å gjøre vendereis, opplyser helsearbeidere. Senere på dagen og onsdag, ble flere ambulanser sendt tilbake, men en gruppe helsearbeidere som valgte en annen rute, kom fram til stedet tirsdag.

