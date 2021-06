Löfven skal snakke med samarbeidspartiene – venter med sin beslutning

NTB utenriks

Det opplyser Löfven på en pressekonferanse etter avstemningen i Riksdagen mandag. Da stemte et flertall bestående av Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna ja til et mistillitsforslag.

Han understreket at han har en uke på seg til å fatte beslutningen, og sa samtidig at Socialdemokraterna er villige til å stille seg til disposisjon og ta ansvar, og at det viktigste for han er å gjøre det som er best for Sverige.

Hvis han ikke lyser ut nyvalg, må regjeringen gå av og det er duket for nye regjeringssonderinger i Sverige.

(©NTB)