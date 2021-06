Historisk mistillit mot Löfven – uvisst om Sverige går mot nyvalg

NTB utenriks

Mandag formiddag ble en svensk statsminister for første gang stemt ned i en mistillitsvotering i Riksdagen.

Det skjedde med støtte fra Vänsterpartiet, SVs svenske søsterparti. Bak forslaget sto høyrepopulistiske Sverigedemokraterna, som også hadde fått med seg Moderaterna og Kristdemokraterna.

De fire partiene har til sammen 181 av Riksdagens 349 plasser, nøyaktig det samme antallet som stemte ja til mistillit.

En time senere stilte Löfven på pressekonferanse der mange trodde han enten ville varsle regjeringens avgang eller gi beskjed om nyvalg. Men det kom ingen klar beskjed.

På spørsmål om det blir nyvalg, svarte Löfven slik:

– Det er noe vi må fortsette å diskutere i løpet av uken. Nå må alle ta stilling, inkludert Liberalerna, sa Löfven.

Liberalerna er nå ett av mindretallsregjeringens støttepartier, men tidligere i år varslet partiet at det ikke vil fortsette samarbeidet med Socialdemokraterna og Miljöpartiet etter neste valg.

– Best for Sverige

Löfven sier nå at han viktigste prioritet er å gjøre det som er best for Sverige. Han understreker at han stiller seg til disposisjon, og sier at han ikke har noen andre planer enn å bli sittende.

I tillegg anklager han Vänsterpartiet for å ha gjort felles sak med ytre høyre ettersom partiet stemte for et mistillitsforslag fremmet av Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar mener imidlertid det er den sosialdemokratiske regjeringen som har skylden for krisen.

– Vi har havnet i denne situasjonen fordi hovmod og irrasjonalitet er blitt satt over landets stabilitet og den politiske kompromissviljen, sa Dadgostar fra Riksdagens talerstol før mandagens avstemning.

Strid om husleier

Saken som fikk Vänsterpartiet til å felle en rødgrønn regjering, er spørsmålet om en mulig markedsliberalisering av leieprisene på nye boliger. Dette er et forslag som Centerpartiet brenner for, men som er stikk i strid med Vänsterpartiets linje.

– I en slik situasjon er det vårt ansvar, som et parti på lønnsmottakernes og leieboernes side, å gjøre det vi har sagt. Derfor kommer Vänsterpartiet i dag til å stemme for mistillitsforslaget mot statsministeren, sa Dadgostar.

Selv om regjeringen har vært avhengig av Vänsterpartiets støtte, har partiet ikke hatt noen innflytelse over politikken, noe som har ført til frustrasjon over lang tid, ifølge eksperter.

I stedet inngikk regjeringen en samarbeidsavtale med Liberalerna og Centerpartiet i januar 2019.

Vänsterpartiet har tidligere varslet at det kom til å sette en grense hvis regjeringen gikk videre med punkt 44 i januaravtalen – en liberalisering av leieprisene.

Löfven selv avviste på pressekonferansen at han støtter en markedsliberalisering av leieprisene, og han mener Vänsterpartiet burde godtatt et kompromiss som ble lagt fram i helgen.

– Ingen felles idé

Også flere andre partiledere inntok talerstolen for å begrunne sin holdning før avstemmingen.

– Denne regjeringen burde aldri ha tiltrådt, for den bygger ikke på en felles idé eller en gjennomtenkt retning. Den bygger tvert imot på uforenlige løfter og gjensidige trusler, sa Moderaternes leder Ulf Kristersson.

Han ga også sterke signaler om at tiden da Moderaterna ikke ønsket å samarbeide med Sverigedemokraterna, er slutt.

Löfvens mindretallsregjering har vært avhengig av støtte fra de to sentrumspartiene Liberalerna og Centerpartiet, samt Vänsterpartiet, SVs søsterparti i Sverige.

– Tungt ansvar

Centerpartiets leder Annie Lööf er kritisk til Vänsterpartiets leder.

– Vi tilbød henne en løsning, men tross dette valgte hun å alliere seg med Sverigedemokraterna. Nå hviler det et tungt ansvar på hennes skuldre for veien framover, sier Lööf.

Det er Centerpartiet som har ønsket å fristille utleieprisene på nye boliger, noe som vil bety slutten på et system som i flere tiår har sikret leietakere priser ut fra boligens bruksverdi, ikke markedsverdi.

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson sier han er glad for at partiets mistillitsforslag gikk gjennom.

– Det føltes ekstra bra. Denne gangen gikk det veien, det er vi glade for, sier Åkesson, som håper på en ny borgerlig regjering.