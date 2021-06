Löfvens kompromiss møtt med kald skulder

NTB utenriks

Löfven og Centerpartiets leder Annie Lööf presenterte kompromisset på en pressekonferanse søndag.

Forslaget går ut på at partene i boligmarkedet skal forhandle fram til 1. september for å finne en løsning på det omstridte spørsmålet om frislipp av leiepriser i nybygde boliger.

Hvis partene blir enige, vil regjeringen legge seg på samme linje.

Samtidig som forslaget ble lansert, advarte Löfven sterkt mot å kaste Sverige ut i en politisk krise samtidig som koronapandemien fortsatt pågår.

Kan bli felt

Regjeringens arbeid med et forslag om fri fastsettelse av leiepriser har fått Vänsterpartiet til å trekke sin støtte til Löfvens regjering. Dette er årsaken til at det i utgangspunktet er flertall i Riksdagen for et mistillitsforslag som skal opp til avstemning mandag.

Kompromissforslaget fra Löfven og Lööf er derfor i praksis et forsøk på å blidgjøre Vänsterpartiet. Men så langt ser dette ikke ut til å fungere.

Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar mener det er bra at partene på boligmarkedet forhandler. Men hun krever også at hele punktet om frie leiepriser må strykes fra samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene.

– Politisk teater

– Dette er useriøst og politisk teater for å forhale prosessen, skriver hun på Twitter om regjeringens siste utspill.

Dadgostar sier også til SVT at «vi er på vei mot mistillit», tross regjeringens kompromissforslag søndag.

Alle de såkalte januarpartiene – regjeringspartiene Socialdemokraterna og Miljöpartiet samt støttepartiene Centerpartiet og Liberalerna – er enige om kompromissforslaget.

– Våre fire partier har ulike tilnærminger i saken, men er enige om å finne en løsning. Vi forventer at de øvrige partiene tar ansvar for ikke å dra landet inn i en politisk krise, sa Löfven på søndagens pressekonferanse.

I tillegg til Vänsterpartiet har Sverigedemokraterna, Moderaterna og Kristdemokraterna varslet at de vil stemme for mistillitsforslaget i Riksdagen.

