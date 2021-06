Russiske smittetall doblet på få uker

NTB utenriks

På landsbasis rapporterte Russland lørdag 17.906 nye smittetilfeller, noe som er dobbelt så høyt som døgntallet i starten av juni.

Over halvparten av de nye smittetilfellene er registrert i Moskva, som for to uker siden registrerte bare 3.000 daglige tilfeller. Den høyst smittsomme deltavarianten utgjør 90 prosent av nye tilfeller, ifølge myndighetene.

Ifølge helseminister Mikhail Murasjko har antallet sykehusinnleggelser økt med 30 prosent på bare en uke.

Fotball-EM

I Moskva har myndighetene sett seg nødt til å utvide kapasiteten til 17.000 sykehussenger ettersom hele 13.000 senger er fylt i løpet av bare fem dager, ifølge ordføreren. I løpet av de neste ukene skal ytterligere 7.000 sengeplasser opprettes.

Den nye smittebølgen herjer mens Russlands nest største by St. Petersburg er vert for sju kamper i fotball-EM. Til kvartfinalen 2. juli ventes tusenvis av europeiske fotballsupportere til byen, som opplever den verste smitteøkningen etter Moskva.

Myndighetene i St. Petersburg jobber nå med å innføre nye koronatiltak og sikre økt sengekapasitet på sykehusene.

Vaksinetvang

Hovedstaden innførte nye tiltak tidligere denne uka, der de blant annet forbød arrangementer i underholdningsbransjen med over 1.000 deltakere. Restauranter og barer må dessuten stenge klokka 23.

I tillegg har myndighetene i Moskva-regionen beordret obligatorisk vaksinering av ansatte i helsevesenet, kollektivtransporten, varehandelen, utdanningsinstitusjoner og servicebransjen.

Vaksinemotstanden i Russland er stor, og bare rundt 12 prosent av befolkningen har fått vaksine, skriver nyhetsbyrået AP. Totalt er det påvist nesten 5,3 millioner smittetilfeller blant Russlands 146 millioner innbyggere. 128.911 dødsfall er rapportert, men eksperter mener de reelle tallene er høyere.

