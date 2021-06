Over en halv million koronadødsfall i Brasil

NTB utenriks

– Over 500.000 liv tapt på grunn av pandemien som rammer Brasil og verden, tvitrer helseminister Marcelo Queiroga lørdag.

Det søramerikanske landet med 210 millioner innbyggere har i snitt rapportert over 2.000 koronadødsfall daglig den siste tiden.

Bare USA har med over 600.000 koronadødsfall bekreftet flere døde som følge av pandemien.

Daglig får over 70.000 brasilianere påvist smitte. Bare 11,4 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

– Jeg jobber utrettelig for å vaksinere alle brasilianere snarest mulig og endre dette scenarioet som har pint oss i over et år, sier Queiroga.

Brasils president Jair Bolsonaro har dysset ned faren ved koronaviruset. Tidlig i pandemien avfeide han viruset som «en liten influensa», og han har gjort narr av dem som bruker munnbind.

Lørdag demonstrerte flere tusen mennesker over hele Brasil mot Bolsonaros regjering og hans håndtering av pandemien.

(©NTB)