Aftonbladet: Svensk politi etterforsker storsvindel med koronatester

Avisa skriver lørdag at et privat helseforetak har utført PCR-tester og laget koronasertifikat uten å ha sendt inn prøvene til analyse. Den hovedmistenkte mannen kan ha dratt inn over hundre millioner kroner under pandemien, ifølge Aftonbladet. Han er mistenkt for blant annet bedrageri og smittespredning.

Selskapet skal ha tilbudt PCR-tester og koronasertifikater for rundt 1.500 kroner stykket ved klinikker i Stockholm og en rekke andre steder i landet.

Til sammen seks personer er mistenkt i saken, som ifølge kildene nå har høyeste prioritet hos politiet i Stockholm. Politiet har sammen med inspeksjonen for helse og omsorg slått til på en rekke adresser i hovedstadsområdet den siste uken. Ved flere anledninger fant de lokaler som i stor grad var ryddet ut av, men som hadde spor av prøvetakingsvirksomhet, erfarer Aftonbladet.

– Frykten er at personer som har fått et falskt negativt resultat, ikke har fått behandling i tide. Et annet aspekt er alle som har reist rundt i verden og som har vært uvitende om at de var smittet, sier en ikke navngitt myndighetskilde til Aftonbladet.

