Nord-Korea: Må være klar for både samtale og konflikt med USA

NTB utenriks

På et allmøte i sentralkomiteen i det nordkoreanske kommunistpartiet la Kim fram sin strategi i møte med Washington og «politikken til den nye amerikanske administrasjonen», melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Ifølge nyhetsbyrået understreket Kim behovet for både dialog og konfrontasjon, og han la spesielt vekt på å være «fullt forberedt for å kunne beskytte vår stats verdighet» og sikre et «fredfullt miljø».

Nord-Korea har anklaget Biden for å føre en «fiendtlig politikk» og mener det var et feilskjær av den amerikanske presidenten å si at han vil håndtere trusselen Nord-Koreas atomprogram utgjør «gjennom diplomati og kraftig avskrekkelse».

I 2019 uttalte Kim at Biden burde «slås i hjel med en stokk».

Da Sør-Koreas president Moon Jae-in gjestet Det hvite hus i forrige måned, forsikret Biden at han aldri kom til å møte Kim med mindre det gjaldt konkrete planer om atomnedrustning i Nord-Korea.

Bidens forgjenger Donald Trump skapte overskrifter, men lite diplomatisk framgang, da han møtte Kim ansikt til ansikt.

(©NTB)