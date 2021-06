Palestinsk 15-åring skutt og drept av israelsk soldat

NTB utenriks

Gutten er den fjerde palestinske demonstranten som blir drept etter at utposten ble etablert av israelske bosettere i mai.

Ifølge den israelske hæren ble gutten skutt av en soldat som holdt vakt ved utposten. Soldaten hevder at gutten kastet «en mistenkelig gjenstand» mot ham, og at den eksploderte like ved.

Det palestinske helsedepartementet bekrefter at gutten døde av skuddskadene torsdag.

Israelske bosettere etablerte utposten i nærheten av byen Nablus for få uker siden, og det bor nå rundt tolv jødiske familier der.

Ifølge lokale palestinere er utposten bygd på privat område. De frykter at den blir utvidet, og at den deretter kobles sammen med andre store bosetninger som ligger like ved.

