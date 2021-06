Löfven: De fire må fortelle det svenske folk hvilket regjeringsalternativ de har

NTB utenriks

De fire partiene er ikke enige om saksspørsmålet, og de har ingen felles plan for å få Sverige fremover, påpekte den sosialdemokratiske statsministeren på pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna har alle sagt at de vil stå sammen om å felle Löfvens mindretallsregjering. Det til tross for at flere av dem står langt fra hverandre politisk.

– Disse fire skylder det svenske folk en beskjed om hva slags regjeringsalternativ de står for, sa Löfven i en kort innledning før han åpnet for spørsmål fra pressen.

