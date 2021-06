Kinesiske astronauter fremme ved romstasjon

NTB utenriks

Kapselen Shenzhou-12 koblet seg ved 10-tiden norsk tid til romstasjonen Tiangong, der astronautene skal oppholde seg i tre måneder. Snaut sju timer tidligere ble kapselen skutt opp med raketten Den lange marsjen 2F fra romsenteret i Jiuquan nordvest i Gobi-ørkenen i Kina.

To minutter etter den TV-sendte oppskytingen ble bærerakettene koblet fra. Rundt åtte minutter etter det ble romkapselen Shenzhou skilt fra raketten og fortsatte ferdene mot Tiangong alene.

Oppdraget ledes av den tidligere flyvåpenpiloten Nie Haisheng. Med seg har han Liu Boming og Tang Hongbo, som også har fortid i militæret. Mens de er på Tiangong, skal de drive vedlikehold og fortsette konstruksjonen av romstasjonen. I tillegg skal de gjennomføre turer utenfor romstasjonen og vitenskapelige eksperimenter.

I løpet av det neste halvannet året er det planlagt elleve romferder for å fullføre romstasjonen. Blant annet skal det monteres solcellepaneler og to laboratoriemoduler.

Prestisjeprosjekt

Ferden som startet torsdag morgen, er Kinas første bemannede romferd på nesten fem år. Den er et prestisjeprosjekt for regjeringen i Beijing, som skal markere at det 1. juli er 100 år siden landets kommunistparti ble grunnlagt.

På en seremoni før oppskytingen ble det sunget patriotiske sanger før Li Shangfu, som leder Kinas romprogram, ønsket astronautene hell og lykke.

Også mannskapet uttrykte seg i patriotiske vendinger før avreisen fra jorden.

– De siste tiårene har vi skrevet flere strålende kapitler i Kinas romfartshistorie, og dette oppdraget oppfyller folkets og partiets forventninger, sier Nie. Han var en av de første som ble valgt ut til romfartsprogrammet i 1998 og har to romferder bak seg.

– Vi har kjempet hvert minutt for å realisere romdrømmene våre. Jeg har gitt meg hen til saken, sier besetningsmedlemmet Liu, som også har vært ute i verdensrommet før.

Utestengt av USA

Kinas ønske om en egen utpost i verdensrommet ble styrket etter at USA ikke lenger ville slippe inn kinesere på den internasjonale romstasjonen ISS. USA, Russland, Canada, Europa og Japan bidrar med astronauter til ISS.

Som en del av forberedelsene til oppholdet i verdensrommet har de tre astronautene – i Kina ofte omtalt som taikonauter – trent i over 6.000 timer. Blant annet har de tatt salto under vann hundrevis av ganger i romdrakter og med alt utstyret de skal ha på seg.

Det er også rom for litt mer personlige forberedelser før man skal være borte fra nære og kjære i tre måneder. Tang, som torsdag morgen forlot jorden for første gang, har tatt med seg videoer fra hverdagslivet med kona og sønnen. Nie har pakket med seg «ting som kan underholde og som trengs til å holde små samlinger».

(©NTB)