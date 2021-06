Elfenbenskysten ekspresident vender hjem etter frikjennelse

NTB utenriks

Gbagbo forlot Elfenbenskysten i 2011 etter å ha nektet å godta et valgnederlag. Konflikten endte med at han ble pågrepet og senere sendt til Haag. Han ble frikjent for forbrytelser mot menneskeheten under voldsbølgen som kostet rundt 3.000 mennesker livet i Elfenbenskysten i 2010 og 2011.

Torsdag gikk han om bord på et fly på vei tilbake til hjemlandet. 76-åringens retur blir sett på som en test av stabiliteten i det konfliktherjede landet.

Gbagbo har oppholdt seg i Brussel siden han i 2019 ble frikjent. En anke ble avvist i mars, noe som åpnet for at han kunne reise hjem igjen.

