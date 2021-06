Optimistisk tone under toppmøtet mellom Putin og Biden

NTB utenriks

Putin ankom først til historiske Villa La Grange, der Genève-konvensjonen, som dannet grunnlag for krigens folkerett, så dagens lys i 1864.

Sveits' president Guy Parmelin tok imot utenfor, før de to smilende ruslet inn på den røde løperen. De svarte ikke på tilrop fra ventende journalister.

USAs president lot vente på seg, og først et kvarter senere rullet Bidens svarte limousin opp foran inngangen. Deretter gikk det ytterligere ett minutt før bildøren ble åpnet, uvisst av hvilken grunn.

Parmelin så et øyeblikk rådvill ut der han sto og ventet, før Biden steg ut og de to smilende poserte noen sekunder foran kameraene.

Fem minutter senere kom de tre mennene ut igjen. Tilsynelatende alvorstynget lyttet Putin og Biden til en kort velkomsttale fra den sveitsiske presidenten, før de igjen vendte ryggen til kameraene og gikk inn i den over 350 år gamle villaen.

Ansikt til ansikt

Vel innendørs stilte de to presidentene opp for utvalgte pressefolk i villaens ærverdige bibliotek. Symbolsk satt de to på hver sin side av en gammel globus mens fotografene knipset iherdig.

– Det er alltid best å møtes ansikt til ansikt, sa Biden til Putin, mens tolker oversatte den korte samtalen.

Putin sa at han er klar over at Biden nettopp har vært på en rundreise i Europa. Toppmøtet er Bidens siste stopp før han vender nesen hjem til Det hvite hus.

– Jeg ønsker å takke for initiativet til å møtes i dag, sa Putin på russisk.

– Jeg håper at møtet vårt blir produktivt, la den russiske presidenten til, før pressen ble jaget på dør.

Konstruktivt humør

Møtet mellom de to presidentene er ventet å vare rundt fem timer, men fra russisk side er det varslet at det kan bli forlenget.

– Vi har en mengde temaer vi ønsker å ta opp, så Putin har kommet hit med en konstruktiv innstilling og en åpenhet for å stille spørsmål og forsøke å finne løsninger, sa den russiske presidentens talsmann Dmitirij Peskov før møtet.

– Dagsordenen er så omfattende at det absolutt vil være utfordrende å begrense den til samtaler i fire eller fem timer, la han til.

Amerikanske talsmenn bekreftet dette og la til at det verken blir tid til pauser eller et felles måltid for de to presidentene.

– Det vil ikke brytes brød, sa en høytstående amerikansk tjenestemann.

Spent forhold

Forholdet mellom USA og Russland er mer spent enn på mange år. Biden-regjeringen anklager blant annet Kreml for dataangrep, brudd på menneskerettighetene og styrkeoppbygging langs grensa mot Ukraina, og amerikanerne har innført økonomiske sanksjoner.

I mars i år svarte Biden bekreftende på et spørsmål om han anså Putin for å være «en morder», noe den russiske presidenten tilsynelatende tok lett på.

– Vi vil alltid se våre egne kvaliteter i andre og tenker at de er lik oss selv, sa han.

Russland anklager på sin side USA for styrkeoppbygging, både i Norge, Svartehavet og Østersjøen og har gjentatte ganger advart amerikanerne mot å øke den militære spenningen.

Bidens beslutning om å fornye Ny Start-avtalen, som regulerer de to landenes atomvåpenarsenal, beroliget noe, men stridstemaene mellom er fortsatt er mange.

