Libanons hær ber om matvarehjelp

NTB utenriks

Frankrike arrangerer torsdag en giverkonferanse, der temaet ikke lenger vil bli våpen, militært utstyr og opplæring, men nødhjelp i form av matvarehjelp og penger til lønninger.

– Vi trenger matrasjoner, helsehjelp og penger til soldatenes lønn, sier en militær kilde i landet.

– Devalueringen av det libanesiske pundet rammer soldatene våre og gir dem økonomiske bekymringer. Lønna de mottar, er ikke lenger tilstrekkelig, sier kilden.

Ifølge Verdensbanken står Libanon nå oppe i en av de verste økonomiske krisene siden 1850-tallet, og alt i juli i fjor så hæren i landet seg nødt til å fjerne kjøtt fra menyen til soldatene.

– Vi gjør alt vi kan for å lette på soldatenes lidelser og økonomiske bekymringer, sa hærsjefen Joseph Aoun tirsdag.

– Vi er tvunget til å be allierte land om bistand, og jeg går om nødvendig til verdens ende for å sikre at hæren holder seg på fote, sa han.

FN støtter torsdagens giverkonferanse i Beirut, der både Golfstater, europeiske land, USA, Russland og Kina vil delta.

Frankrike, Egypt, De forente arabiske emirater og Tyrkia har bidratt med matvarehjelp til Libanons regjeringshær siden forrige sommer, og Irak og Spania har tilbudt helsehjelp.

USA gir mest pengestøtte og har lovet å bidra med drøyt 1 milliard kroner i inneværende år.

(©NTB)