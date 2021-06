Forskere: Mobiltelefoner kan ha blitt hacket i flere tiår

NTB utenriks

Svakheten skal være funnet i en algoritme som benyttes til kryptering av datatrafikk gjennom GPRS-nettet, også kjent som 2G-nettet.

De fleste mobiltelefoner benytter i dag 4G eller 5G, men GPRS er fortsatt i bruk for datatrafikk i enkelte land.

Svakheten i den såkalte GEA-1-algoritmen kan ha gjort det mulig å overvåke mobil datatrafikk i flere tiår, tror forskerne.

De tror ikke at svakheten oppsto ved en glipp, men konkluderer med at den trolig ble bygd inn for å gi politi og annen sikkerhetsmyndighet en «bakdør» til overvåking.

GEA-1-algoritmen skulle etter planen utfases i 2013, men er ifølge forskerne fortsatt å finne i mobiltelefoner, både med Android og iOS som operativsystemer.

