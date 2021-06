Storbritannia og Australia enige om frihandelsavtale

NTB utenriks

Landene kunngjorde tirsdag at hovedtrekkene i avtalen er på plass. En endelig prinsippavtale skal offentliggjøres i løpet av noen dager.

Boris Johnson mener gjennombruddet representerer en ny fase i forholdet til Australia, basert på felles historie og verdier.

– Dette er det globale Storbritannia på sitt beste. Vi ser utover og inngår avtaler som forsterker våre allianser og sikrer at alle deler av landet gjenoppbygges bedre etter pandemien, sier Johnson i en uttalelse.

Symboltungt måltid

Johnson og hans australske kollega Scott Morrison ble angivelig enige om avtalen mens de spiste middag i Downing Street mandag kveld, ifølge BBC. De to skal ha spist et symboltungt måltid bestående av walisisk lam og skotsk røykelaks mens de drakk australsk vin.

– Avtalen deres er en seier for arbeidsplasser, forretninger og fri handel, og understreker hva to liberale demokratier kan oppnå når de jobber sammen, sier den australske handelsministeren Dan Tehan.

Frihandelsavtalen omtales som den første i sitt slag som britene har forhandlet fram fra grunnen etter brexit.

Tidligere denne måneden ble også Storbritannia og Norge enige om en frihandelsavtale. Britene kom dessuten i mål med tilsvarende avtaler med Island og Liechtenstein.

Vanskelig med landbruk

På samme måte som i forhandlingene med Norge har landbruk vært et utfordrende tema i forhandlingene med Australia.

De to landene har slitt med å bli enige om vilkårene for eksporten av australske landbruksvarer til Storbritannia. Bønder i Australia får lov til å bruke enkelte vekstfremmende hormoner, pesticider og tilsetningsstoffer som er forbudt i Storbritannia, skriver BCC.

Ifølge det britiske bondelaget NFU kan australske bønder dermed produsere storfekjøtt med lavere kostnader. Dermed kan det britiske landbruket bli utkonkurrert av billigere utenlandsimport, heter det. Også Skottland har uttrykt bekymring for at produkter av lavere standard kan ta over markedet.

Britiske bønder vil imidlertid bli skjermet av begrensninger på tollfri import de første 15 årene.

Tollfritt badetøy

Avtalen innebærer også at britiske varer som biler, keramikk og skotsk whisky vil bli rimeligere i Australia. Og briter under 35 år vil enklere kunne reise til Australia for å jobbe.

Samtidig fjerner britene tollen på australsk vin, badetøy og konfekt.

Frihandelsavtalen omtales som et viktig skritt i retning av britisk deltakelse i den multinasjonale frihandelsavtalen CPTPP. Den omfatter elleve land i Asia- og Stillehavsregionen.

Omfanget av handelen mellom Storbritannia og Australia tilsvarte i 2020 over 150 milliarder kroner.

Storbritannia skal også forhandle fram en frihandelsavtale med USA – og det antas å bli vanskeligere.

