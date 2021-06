Ny forskning: Covid-19 kom til USA i desember 2019

NTB utenriks

– Det var veldig sjeldne og sporadiske tilfeller tidligere enn vi var klar over, men det var ikke utbredt og ble det ikke før i slutten av februar 2020, sier Natalie Thornburg fra smittevernetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Studien ble publisert på nett av tidsskriftet Clinical Infectious Diseases tirsdag.

I den ferskeste og største studien er det analysert blodprøver fra over 24.000 personer fra hele USA som en del av et langsiktig prosjekt.

Selv om flere eksperter er skeptiske til studiene har føderale helsemyndigheter i stor grad akseptert at koronaviruset ankom USA før verden ble klar over at et farlig nytt virus spredte seg i Kina.

Covid-19 ble først oppdaget i Wuhan-provinsen i Kina i desember i 2019. Offisielt er den første amerikaneren som pådro seg viruset en mann fra delstaten Washington som kom tilbake fra Wuhan 15. januar, og som søkte legehjelp 19. januar.

(©NTB)