Ikea i Frankrike dømt for spionasje mot ansatte

NTB utenriks

Boten tilsvarer drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 2 millioner euro i bot.

Ifølge aktoratet begynte spionasjen tidlig på 2000-tallet, men rettssaken har konsentrert seg om perioden 2009–2012, skriver Reuters.

Den tidligere sjefen for Ikeas franske avdeling, Jean-Louis Baillot, er dømt til to års betinget fengsel, samt en bot på 500.000 kroner. Tidligere direktør for risikostyring, Jean-François Paris, ble idømt halvannet års betinget fengsel og en bot på 100.000 kroner.

Ni andre i toppledelsen og fire politibetjenter var også tiltalt. En toppsjef og enkelte andre ble frifunnet, mens noen fikk en betinget dom.

Uvisst om anke

Ikea har foreløpig ikke vurdert om de vil anke dommen. Advokat Emmanuel Daoud sier saken har vært preget av mangel på bevis, og fremhever at boten er langt unna maksstraffen på 3,75 millioner euro.

– Retten tok hensyn til handlingsplanen som Ikea innførte etter avsløringene i 2012. Det er veldig tilfredsstillende, sier Daoud.

Baillot er sjokkert over dommen og vurderer å anke, opplyser advokat François Saint-Pierre.

Ikea risikerer også ytterligere kostnader. Fagforeninger og 74 ansatte har saksøkt selskapet etter avsløringene.

Håper på ringvirkninger

Fagforeningsadvokat Solene Debarre håper dommen får selskaper til å skjelve i buksene.

– 1 million euro er ikke mye for Ikea, men det er et symbol, sier Debarre.

Varsler og tidligere Ikea-ansatt Abel Amara sier dommen er svært viktig for beskyttelsen av enkeltindivider.

– Det gjør meg glad at det er rettferdighet i Frankrike, sier han.

Avansert system

Ikea skal ha hatt et avansert system som inkluderte både privatdetektiver og politibetjenter som samlet inn informasjon om privatlivet til hundrevis av ansatte og arbeidssøkende, inkludert konfidensielle opplysninger om kriminelle rulleblad.

Opplegget ble avslørt av magasinene Le Canard enchaîné og Mediapart i 2012. Fire toppsjefer fikk sparken etter avsløringene.

Ikea har 34 varehus og over 10.000 ansatte i Frankrike.

(©NTB)