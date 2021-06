Fire kvinner drept i skyteepisode i Chicago

NTB utenriks

De fire andre er fraktet til sykehus. Tilstanden er kritisk for to av dem og ukjent for resten.

Ifølge politiet ble skuddene avfyrt under en krangel i et hjem i Englewood sør for sentrum, et område som er preget av en rekke voldshendelser. Alle de fire drepte er kvinner.

Politiet ble varslet like etter klokka 5.40. Etterforskerne forsøker nå å finne ut om det var mer enn en gjerningsperson, og er også på jakt etter vitner, sier politiets talsmann Tom Ahern.

Et barn som oppholdt seg i huset der drapene skjedde, er tatt hånd om, opplyser han. Drapene skjer få dager etter at en kvinne ble drept og ni andre såret da to menn skjøt mot en menneskemengde på et fortau i South Side i Chicago. Så langt er ingen pågrepet i denne saken.

En database over massedrap i USA satt sammen av nyhetsbyrået AP, avisen USA Today og Northeastern University, viser at tirsdagens hendelse i Chicago er det 18. massedrapet i USA så langt i år. Dette defineres da som hendelser med fire eller flere drepte.

Tirsdag meldes det også at en arbeider drepte to og såret to andre på en fabrikk som lager brannhydranter i Albertville i Alabama. Den antatte gjerningsmannen ble senere funnet død.

