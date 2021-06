NTB utenriks

De fire andre er fraktet til sykehus. Tilstanden er kritisk for to av dem og ukjent for resten.

Ifølge politiet ble skuddene avfyrt under en krangel i et hjem i Englewood sør for sentrum.

Politiet ble varslet like etter klokka 5.40.

(©NTB)