EU stenger banker ute fra obligasjonshandel for brudd på konkurranseregler

Bankene som er utestengt fra starten av obligasjonsprogrammet, inkluderer giganter som JPMorgan, Citigroup, Bank of America og Barclays, skriver Financial Times.

Begrunnelsen er tidligere innblanding i markedsmanipulering, sier personer med kjennskap til saken til avisen.

– Må ta grep

Salg av obligasjoner med ti års løpetid er sentralt i finansieringen av EUs gigantiske gjenreisingsfond på 800 milliarder euro – over 8.000 milliarder kroner. Fondet, som ble vedtatt av medlemslandene i fjor, vil gjøre EU til en av de største låntakerne i Europa.

Ved slike salg er det vanlig å betale banker for å selge obligasjonene og skape blest og etterspørsel etter verdipapirene. Banker som har brutt EUs konkurranseregler «blir ikke invitert til å legge inn anbud» i denne prosessen, sier en talsmann for EU-kommisjonen tirsdag.

– Kommisjonen foretar en streng vurdering for å sikre at selskaper vi jobber med, er passende motparter for EU, sier talsmannen. Banker som har brutt reglene tidligere, må vise at de har tatt grep for å rydde opp i gamle synder og hindre fremtidige regelbrudd før de får legge inn anbud, legger han til.

Mange storbanker på listen

Bank of America, Natixis, Nomura, NatWest og UniCredit er utestengt etter at kommisjonen i mai konkluderte med at de hadde drevet ulovlig samarbeid om handelen med euroobligasjoner under gjeldskrisen for et tiår siden, sier personer med kjennskap til saken.

I april ble det fastslått at Deutsche Bank og Crédit Agricole var innblandet i et annet ulovlig kartell. Citigroup, JPMorgan and Barclays – og igjen NatWest – er utestengt fordi de var involvert i manipulering av valutamarkedene i årene 2007 til 2013, ifølge kildene.

Bankene har ikke ønsket å kommentere saken i den britiske avisen.

Listen over utestengte banker inkluderer sju av de ti største innen omsetning av europeiske statlige og overnasjonale obligasjoner hittil i år og flernasjonale gjeldspapir.

