WHO: Viruset er raskere enn vaksinene

Andre ledere innen internasjonal helse advarer også om at G7s løfte er utilstrekkelig og at det kommer for sent.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lenge kritisert verdens rike land for å ha ført en nasjonalistisk politikk som innebærer at fattigere land har fått langt mindre koronavaksiner enn land som har hatt ressurser nok til å sikre seg leveranser fra vaksineprodusentene.

Ifølge eksperter vil alle tape på dette, ettersom det vil ta lengre tid å få pandemien under kontroll og gi større risiko for mutasjoner.

11 milliarder

I februar hadde G7-landene kun lovet å gi bort 130 millioner doser, men under helgens toppmøte plusset de på 870 millioner doser. Behovet er imidlertid på 11 milliarder doser, ifølge ekspertene. Det er det som trengs for å nå WHOs mål om at minst 70 prosent av verdens befolkning skal være vaksinert innen G7-møtet i Tyskland neste år.

– Dette er til stor hjelp, men vi trenger mer, og vi trenger dem raskere. Akkurat nå beveger viruset seg fortere enn den globale distribusjonen av vaksiner, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse mandag.

– Over 10.000 mennesker dør hver dag, disse samfunnene trenger vaksiner, og de trenger dem nå, ikke neste år, sier Tedros.

Tviler på seriøsiteten

G7-gruppen består av USA, Canada, Japan, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia.

Ubalansen mellom G7 og lavinntektsland når det gjelder vaksinefordeling blir av Verdensbanken anslått å være 73 mot 1.

Leger Uten Grenser (MSF) stiller spørsmål ved hvor seriøse G7-landene er når det gjelder å oppnå en jevnere vaksinefordeling.

– Vi trenger å se mer klarhet rundt det faktiske antallet doser som gis, og nøyaktige hvor lenge det vil ta å omgjøre løfter til en reell virkning og tilgang, sier Hu Yuanqiong i MSF.

