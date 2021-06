NTB utenriks

– Å anerkjenne dens betydning for en varig diplomatisk og internasjonal tilstedeværelse, så vel som for Afghanistans forbindelse til verden, vil Nato gi overgangsstøtte for å sikre at Hamid Karzais internasjonale flyplass fortsetter å fungere, heter det i en uttalelse fra Nato-toppmøtet.

(©NTB)