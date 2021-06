Nato lover å holde flyplassen i Kabul i drift

NTB utenriks

I en felles uttalelse fra mandagens Nato-toppmøte heter det at forsvarsalliansen i en overgangsfase vil sørge for finansiering slik at flyplassen fortsatt kan fungere.

Det understrekes også at flyplassen spiller en viktig rolle for å sikre landets forbindelse med omverdenen og en varig diplomatisk og internasjonal tilstedeværelse.

Det er tidligere blitt meldt at Tyrkia er villig til å la soldater bli værende igjen i landet for å beskytte flyplassen.

Søndag uttalte president Recep Tayyip Erdogan at Tyrkia kommer til å være det eneste pålitelige landet som blir igjen for å stabilisere Afghanistan etter at USA har trukket ut alle sine soldater.

Tilbaketrekkingen fra Afghanistan har begynt og skal være fullført innen 11. september, 20 år etter invasjonen som førte til at Taliban ble styrtet fra makten.

