Fengslet hviterussisk dissident vist fram for pressen enda en gang

NTB utenriks

Protasevitsj og hans russiske kjæreste var på vei fra Hellas til Litauen i et Ryanair-fly da flyet ble tvunget til å lande i Minsk 23. mai.

Tidligere har hviterussiske myndigheter offentliggjort to videoer av 26-åringen der han blant annet erkjenner å ha organisert masseprotester.

Andre hviterussiske regimemotstandere mener han må ha blitt utsatt for tortur og tvang. Amnesty International har omtalt sendingene som «TV-sendt tortur».

Mandag deltok Protasevitsj på en pressekonferanse arrangert av det hviterussiske utenriksdepartementet. Der bedyrer han at han er i god form og insisterer på at han ikke er blitt mishandlet.

– Samme hva han sier. Ikke la oss glemme at han er et gissel, tvitrer Franak Viacorka, som er rådgiver for den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja.

– Dette er ikke en pressekonferanse, men en scene fra Kafka eller Orwell, føyer han til.

Under pressekonferansen gjentar også to hviterussiske tjenestemenn påstanden om at flyet ikke ble tvunget til å lande fordi Protasevitsj var om bord, men på grunn en bombetrussel fra palestinske Hamas.

(©NTB)