Antall innlagte fortsetter å synke etter at det lørdag var under 100 for første gang siden september. Tallet synker med én til 98 søndag, viser tall fra Statens Serum Institut.

– Jeg gleder meg over at de positive taktene fra i går gjentar seg i dag, sier overlege Åse Bengård Andersen ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

For 12 dager siden var tallet på 155. På det meste var det mellom 800 og 1.000 innlagte en periode i januar.

Det er ikke meldt om nye dødsfall.

