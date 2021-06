NTB utenriks

Ifølge oversikten til nyhetsbyrået AFP var det lørdag rapportert om til sammen 5.008.656 smittetilfeller i 54 afrikanske land siden pandemien brøt ut i fjor. Bare det siste døgnet er det meldt om 109.800 tilfeller.

Flere enn 134.000 koronarelaterte dødsfall er registrert, men det antas at det kun er en brøkdel av det virkelige tallet både for smittede og for døde.

Afrika er nå det eneste kontinentet der smitten fortsatt er stigende. Samtidig er det stor vaksinemangel på kontinentet.

