Tusener permitteres i British Airways

NTB utenriks

Flyselskapet bekreftet torsdag at ansatte som var satt inn i aktivt arbeid igjen etter at regjeringen i London satte 17. mai som oppstartsdato for internasjonale reiser, nå blir permittert igjen.

Årsaken er at ingen av landene på regjeringens koronaklarerte liste er populære feriemål. Det betyr at reisende til såkalte ikke-grønne land, som Frankrike, Spania og Italia, må tilbringe ti dager i hjemmekarantene.

British Airways ber regjeringen om å åpne opp for internasjonal luftfart så fort som mulig og legge lavrisikoland som USA på listen over grønne land.

(©NTB)