Første fysiske G7-møte siden pandemien

Storbritannias statsminister Boris Johnson er vertskap for det tre dager lange toppmøtet.

På den første dagen er det ventet at landene skal diskutere innhenting etter koronapandemien. Her inngår blant annet donasjon av vaksinedoser til vanskeligstilte land og økonomisk støtte til å bygge produksjonsanlegg for vaksiner rundt omkring i verden.

På kvelden blir lederne ønsket velkommen på en tilstelning med dronning Elizabeth og prins Charles som verter. Da er miljøvern og klimaendringer på agendaen.

Det er G7-ledernes første fysiske møte på mer enn to år og det første store toppmøtet for Joe Biden – som er på sin første utenlandsreise som USAs president. Med all sannsynlighet blir det også Tysklands statsminister Angela Merkels siste G7-møte.

G7-landene består av USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Japan og Canada. På lørdag er også Australia, India, Sør-Korea og Sør-Afrika invitert som gjester.

