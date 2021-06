God tone da Biden møtte Johnson

NTB utenriks

Biden er på sin første utenlandstur som amerikansk president, og de to møttes torsdag ettermiddag i Cornwall i Storbritannia der G7-toppmøtet starter fredag.

Etter det heller kaotiske presidentskapet til Donald Trump, kalte Johnson Biden for «et friskt pust».

– Vi har hatt et flott møte, og det er mange saker vi vil jobbe sammen om, sa Johnson og nevnte områder som sikkerhet, Nato og klimakrisen.

– Forholdet mellom USA og Storbritannia har omfattende strategisk betydning for verden, sa statsministeren.

Biden sa de to hadde hatt et produktivt møte, og han gjentok at USA og Storbritannia har et spesielt forhold.

Biden sa videre at de to under møtet også hadde oppdatert den 80 år gamle Atlanterhavserklæringen, avtalen som førte til dannelsen av FN og Nato.

Nord-Irland

Tonen var svært gemyttlig mellom de to lederne, men på forhånd ble det antydet at de to hadde et noe anstrengt forhold.

Biden var sterkt imot brexit, som Johnson kjempet for. Med sine irske røtter har Biden også uttrykt bekymring for fremtiden til Nord-Irland etter at Storbritannia forlot EU.

Men etter torsdagens møte sa Johnson at han og Biden «har et felles ståsted» når det gjelder Nord-Irland og at de er skjønt enige om behovet for å finne gode løsninger og sikre at Langfredagsavtalen overholdes.

– Henrykt

Da de to lederne poserte for fotografene før møtestart, ønsket Johnson Biden velkommen til den lille landsbyen Carbis Bay, der G7-toppmøtet starter fredag. Han la til at alle var «henrykte» over å få møte den amerikanske presidenten.

Biden kvitterte med å gratulere Johnson med hans nylige bryllup.

– Vi har begge giftet oss over vår stand, spøkte Biden.

– Jeg er ikke uenig med presidenten verken om det eller om noe annet, svarte Johnson.

Felles hjertesaker

Den britiske regjeringen har den siste tiden jobbet hardt for å fremheve Johnson og Bidens felles hjertesaker, som klimakrisen og støtte til internasjonale institusjoner.

Men Johnson har også vært frustrert over fraværet av en ny frihandelsavtale med USA, mens Biden på sin side har advart om at dersom britene går tilbake på sine brexit-forpliktelser overfor Nord-Irland, kan det sette frihandelsforhandlingene i fare.

Men på torsdagens møte lovet de begge å jobbe for å trappe opp innsatsen for å få en ny frihandelsavtale i havn.

(©NTB)