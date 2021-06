– USAs vaksinegave svært gledelig

NTB utenriks

President Joe Biden kunngjorde torsdag at USA skal kjøpe en halv milliard vaksinedoser fra Pfizer/Biontech som skal gis til over 90 fattige land.

Utviklingsministeren påpeker at dette kommer i en avgjørende tid i pandemien.

– Det er stor mangel på vaksiner i en rekke lavinntektsland, og denne avtalen vil sikre fattige land vaksiner til kostpris. Vi håper G7-landene under helgens toppmøte samlet vil mobilisere minst 1 milliard vaksinedoser til lav- og mellominntektsland. I tillegg må vi sikre at all logistikk er på plass i disse landene, slik at vaksinene blir satt så raskt som mulig, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en kommentar til NTB.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier nyheten fra USA og kunngjøringen fra EU i mai om at de i samarbeid med produsenter vil skaffe til veie 1,3 milliarder vaksinedoser til lav- og mellominntektsland, er nettopp det praktiske samarbeidet mellom myndigheter og vaksineprodusenter Norge har tatt til orde for som en del av en helhetlig løsning i WTO.

