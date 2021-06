Organisasjon advarer om at flyktninger havner utenfor vaksinekøen

NTB utenriks

Ifølge organisasjonens helse- og kampanjedirektør Marwin Meier er det kun bevis for at 20 av 163 land har levert vaksinedoser mot korona til flyktningleirer.

– I det store flertallet av land blir de 80 millioner flyktningene oversett, sier han onsdag foran helgens G7-toppmøte i Storbritannia, der kampen mot covid-19 er et av de viktigste temaene.

Hellas begynte å vaksinere flyktninger i forrige uke, mens Polen ikke deler ut vaksiner til dem i det hele tatt.

– Dette er mer enn vaksinenasjonalisme, sier Meier.

Han legger til at faren for å bli smittet i de tettbefolkede leirene er tre ganger høyere enn i samfunnet for øvrig.

