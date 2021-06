IEA: Fornybar-investeringer i u-land må sjudobles

NTB utenriks

I en ny rapport skriver IEA at investeringene må mer enn sjudobles til over 1.000 milliarder dollar per år. Summen tilsvarer over 8.000 milliarder kroner.

Byråets sjef Fatih Birol peker på at klimautslippene fortsatt er på vei oppover i mange utviklingsland og framvoksende økonomier. Samtidig bremses fornybar-investeringene både av mangel på midler og av ringvirkningene av koronapandemien.

– En marsjordre

– Det er et stort gap mellom hvor utslippene vil skje, og hvor det investeres i ren energi, sier Birol til nyhetsbyrået AFP.

Han beskriver den nye rapporten som en marsjordre til dem som har nok midler, ressurser og ekspertise til å utgjøre en forskjell.

Særlig håper han at G7-landene, som begynner et toppmøte fredag, vil bidra. Samlet sett bør de bidra med mange ganger mer enn de 100 milliarder dollarene i klimafinansiering som er fastsatt i Parisavtalen, mener IEA-sjefen.

Ifølge Birol er det også viktig at G7-landene oppfordrer internasjonale finansinstitusjoner til å prioritere klimavennlig energi.

– Rimelig og risikovillig

I Norge har det statlige investeringsselskapet Norfund i oppgave å investere i økonomisk aktivitet i u-land. I fjor investerte fondet 1,6 milliarder kroner i nye energiprosjekter.

– En viktig nøkkel er å sikre tilgang på rimelig og risikovillig kapital, sier Per Kristian Sbertoli i Norfund i en kommentar til IEAs rapport.

I forrige måned konkluderte IEA med at det ikke vil være behov for noen nye oljefunn hvis målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader skal nås.

Vurderingen fikk betydelig oppmerksomhet i Norge, hvor IEA har vært en viktig premissleverandør både for oljenæringen og myndighetene. Regjeringen slo imidlertid raskt fast at oljeletingen i Norge vil fortsette som planlagt.

