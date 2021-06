Frankrike og Belgia letter koronarestriksjonene

NTB utenriks

Mens vaksineringen skyter fart i deler av Europa, vender også håpet tilbake.

– «Livet vil returnere til landet vårt», skrev Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter onsdag. Nå kan franskmennene endelig nyte et restaurantmåltid innendørs igjen og være ute til klokka 23 i stedet for å måtte gå hjem klokka 21.

Landet har hatt portforbud siden mars, men dersom alt går etter planen de neste dagene kan den fjernes helt 30. juni, melder franske myndigheter.

Frankrike åpner også treningssentre, letter på kravet om hjemmekontor, og åpner grensene for turister fra land med lave smittetall, skriver RFI. Det vil fortsatt være krav om munnbind, også utendørs.

Nabolandet Belgia letter også på koronarestriksjonene.

Den belgiske statsministeren Alexander De Croo kunngjorde onsdag at de åpner for innendørsservering på restauranter og kafeer, utvider åpningstidene for butikker, og letter på restriksjonene for sportsarenaer og kinosaler.

Situasjonen i Europa ser nå langt lysere ut enn den gjorde i starten av pandemien, da deler av regionen sto for noen av de verste smitteutbruddene i verden.

(©NTB)