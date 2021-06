Farmasøyt dømt til tre års fengsel for tukling med vaksinedoser

NTB utenriks

Den 46 år gamle mannen fjernet hetteglassene fra kjøleskapet som de oppbevares i, til tross for at han visste at de måtte holdes ved lav temperatur fram til bruk.

Han fjernet hetteglassene på to nattskift i desember og lot dem stå ute i flere timer før han la dem tilbake. Dagen etter ble de brukt på pasienter.

Totalt ble dosene brukt på 57 personer.

– Å forsøke med overlegg å ødelegge vaksinedoser under en nasjonal helsekrise er et alvorlig lovbrudd, sier Brian Boynton ved sivilavdelingen i det amerikanske justisdepartementet.

Mannen hadde uttrykt vaksineskepsis og spesielt overfor Moderna-vaksinen, som er ansett som trygg av helsemyndigheter blant annet i USA, Norge og en rekke andre land.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 83.800 dollar, tilsvarende rundt 700.000 kroner, i erstatning til Wisconsin-sykehuset der han jobbet.

Mer enn 124 millioner Moderna-doser er blitt distribuert i USA. Vaksinen er rundt 90 prosent effektiv mot koronasykdom og 95 prosent effektiv mot alvorlig sykdom som følge av covid-19.

