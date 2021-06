EUs koronapass i boks – mer frihet til å reise i sommer

NTB utenriks

Det mye omtalte koronasertifikatet passerte det siste formelle hinderet da parlamentet gjorde som ventet og vedtok – med svært god margin – lovforslaget som regulerer koronapasset.

– I dag har parlamentet staket ut kursen for å gjenopprette bevegelsesfriheten og et fungerende Schengen-område, samtidig som kampen mot pandemien fortsetter, sier lederen for parlamentets borgerrettskomité, Juan Fernando López Aguilar.

En million har fått

Koronapasset, som skal sørge for at europeere kan reise trygt i sommer, skal gjelde fra 1. juli, men mange land er allerede i gang, blant annet Danmark. Over en million EU-borgere har skaffet seg koronapasset så langt, ifølge justiskommissær Didier Reynders.

– Koronapasset vil la alle EU-borgere «bevege seg mer fritt innen EU med fullstendig helsemessig trygghet», sa Reynders nylig.

Passet, eller sertifikatet, kommer i en elektronisk versjon og en papirutgave og skal bekrefte at innehaveren er vaksinert, er frisk etter covid-19-sykdom eller nylig har testet negativt. Målet er at det skal gi fritak for krav om karantene, isolasjon eller testing ved reiser til andre land i unionen.

Viktig næring

At retten til å bevege seg fritt i EU gjenopprettes, er ikke bare godt nytt for reisesugne europeere, men også for en turistindustri som har ligget nede for telling. Restriksjoner og nedstenging har ført til bråstopp i en næring som er svært viktig i mange land, særlig sør på kontinentet.

Med vaksineutrulling i full sving, koronapasset i rute og smitten på retur håper mange land at turistene igjen vil strømme på. Spania satser på å få tilbake rundt 70 prosent av turistene de hadde før pandemien. I Italia renner bestillingene inn.

Alt er likevel ikke tilbake til normalen, og turistene, særlig dem som kommer utenfra, må stille forberedt og med en dose tålmodighet. EU vil unngå en fjerde smittebølge og fører lister over grønne land – blant annet Australia, Israel og New Zealand – som gradvis bør unntas fra innreiserestriksjoner.

Varierer fra land til land

Til sjuende og sist er helsespørsmål noe som avgjøres i hvert enkelt medlemsland, og det kan dermed variere fra land til land hvilke regler som gjelder.

Spania opphevet mandag kravet om PCR-test for reisende fra EU: Vaksinerte kommer inn, uansett hvor de er fra. Portforbudene i Madrid og Barcelona er opphevet, men skjenkingen stopper klokken 1 eller ved midnatt. På strendene er det fortsatt påbudt med munnbind.

Italia krever fortsatt test fra innreisende fra EU, men ikke karantene. Munnbindet må fortsatt være på innendørs, og det er ikke lov med flere enn fire ved samme bord på spisesteder. Portugal krever også test, i tillegg til at det fortsatt er regler for munnbind og sosial avstand.

Hellas ønsker amerikanere, canadiere, israelere og kinesere velkommen tilbake, i tillegg til folk fra EU- og Schengen-land. I likhet med Italia, pålegger Hellas reisende å fylle ut et skjema når de kommer, i tillegg til å bevise at de er vaksinert eller nylig har testet negativt.

Selv om diskoteker og kulturarrangementer fortsatt er stengt, håper landet å lokke tilbake omtrent halvparten av turistene som kom før pandemien. I 2019 sto turistnæringen for over en femdel av landets økonomi.

