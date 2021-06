EU åpner sak mot Tyskland etter at domstol overstyrte EU-kjennelse

NTB utenriks

I mai i fjor ga den tyske domstolen sentralbanken ESB tre måneders frist på å bevise at programmet for obligasjonskjøp for å sprøyte kontanter inn i økonomien var passende. Dersom banken ikke kunne rettferdiggjøre programmet, ville Tysklands sentralbank ikke lenger delta.

Saken har senere blitt løst, uten at ESBs tiltak for å stimulere økonomien ble avbrutt. I Brussel er man likevel opprørt fordi den tyske forfatningsdomstolen brøt med prinsippet om at EU-lovene står over nasjonal lovgiving.

EU-kommisjonen har derfor sendt en formell note til Tyskland for å «brudd på grunnleggende prinsipper i EU-retten». Tyskland har to måneder på seg til å svare og unngå at saken havner i EU-domstolen.

Statsminister Angela Merkels talsmann sier Tyskland vil se nøye på bekymringene kommisjonen omtaler, og komme med et skriftlig svar.

(©NTB)